Fino a giovedì temperature in aumento a Bergano e in provincia

(Di domenica 20 agosto 2023) Simone Beretta del Centro meteorologico lombardo ci illustra come si concluderà il fine settimana e come inizierà la prossima a Bergamo e in. ANALISI GENERALE La situazione attuale vede un promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale, con massimi pressori tra il Marocco e la Spagna, estendersi sulla Francia e Germania passando dal nord Italia. Nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rinforzo della struttura anticiclonica la quale si estenderàad abbracciare il centro est Europa. Ne consegue sulla Lombardia e su Bergamo un ulteriore stabilità atmosferica ein ulteriorealmeno. Domenica 20 agosto 2023 Tempo Previsto: Da poco nuvoloso a sereno. Nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi sui settori orobici ...