Femminicidi e violenza sulle donne | urge un piano La ministra Roccella | “Puntiamo a prevenire”

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 20 agosto 2023) «Il governo ha preso a cuore questo dramma da subito, ad esempio aumentando di un terzo i fondi per ilanti-e quindi anche per i centri e le case rifugio». Ad affermarlo al Messaggero è laper la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia. «All’inizio dell’estate abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge molto importante» -...