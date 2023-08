Extraprofitti | Meloni e Tajani | il faccia a faccia rinsalda la collaborazione

(Di domenica 20 agosto 2023) L’incontro tra Giorgiae Antonioha consolidato un rapporto reciproco die azione preventiva. Tenutosi l’11 agosto scorso, la presidente del Consiglio e il vicepremier hanno avuto una Palazzo Chigi a seguito del disappunto di Forza Italia per la tassa suglidelle banche.: il L'articolo proviene da Il Difforme.

Non solo fra Salvini e la, ora anche Tajani entra a gamba tesa e rende ancora più caotica ...dubbio ha qualche fondamento se si va a vedere quel che è successo con le tasse sugli...Ma lanon arretra. Ed a giusta ragione: vuole redistribuire la ricchezza, quando essa non è ... si sono arricchite le banche con. Spieghiamoci. Al rapido aumento dei tassi di ...Da qui il sobrio titolo apparso ieri su 'La Stampa': 'La corona di spine che indosseràal rientro', dalla contrarietà (non vincolante) della Bce alla tassa suglibancari, ai ...

Meloni insiste sugli extraprofitti. Benzina, idea compensazioni la Repubblica

La tassa sugli extraprofitti andrà avanti: parola di Giorgia Meloni. La premier è intenzionata a confermare il prelievo agli istituti di credito, deciso in consiglio dei ministri prima di Ferragosto, ...Si preannuncia, almeno sfogliando l’elenco dei vari dossier aperti, un autunno «impegnativo», come ha spiegato la stessa premier Giorgia Meloni ...