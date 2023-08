In pochi l'avevano capito ma poi con la schiettezza che la distingue, la stessa Meloni ha attribuito a sé stessa la decisione non concordata con gli alleati, di imporre una tassa suglidegli Istituti bancari. Non è che siano in molti a difendere le banche, almeno quelle di oggi ben diverse da quelle di un secolo fa che in Italia nacquero, spesso per volontà di preti ...'La Bce è pronta ad inviare una lettera al governo sugli. Si tratta di un'ingerenza incomprensibile e inaccettabile; è una misura già approvata in altri Paesi e giustificata dai lauti guadagni delle banche'. Lo afferma il Codacons a ...Non piace alla BCE la tassa suglidelle Banche, presto in arrivo una lettera. L'iniziativa non arriva però da Francoforte, ma dallo stesso Mef. L'articolo IN ARRIVO LETTERA DALLA BCE SUGLI EXTRAPROFITTI, MA IL PARERE ...

Extra-profitti, si tratta: deducibilità verso il no e piccole banche salve ilmessaggero.it

A Tg2 Post Estate, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Stefano Fumagalli in onda stasera alle 21, si parla dei provvedimenti varati ieri dal Governo. Tra i temi economici, il focus sulla ...La richiesta di un parere alla Bce sulla tassa una tantum sugli extra-profitti bancari è partita dal Ministero dell’Economia il 10 agosto, il giorno in cui il relativo decreto è finito in Gazzetta Uff ...