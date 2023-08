Estate rovente | dalle città ai ghiacciai l’Italia si prepara a una settimana di caldo record | ecco quando sarà il picco

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) A causa dei cambiamenti climatici e dell’ondata dilegata all’anticiclone sub-tropicale proveniente dall’Africa che sta investendo le regioni del Centro-Nord Italia, «tutti ialpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica». È questo l’allarme lanciato da Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma. «Secondo i modelli, i giorni più roventi saranno lunedì 21 e martedì 22 agosto, con picchi di 38 gradi in alcune, oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione, anche 10 gradi oltre i valori stagionali sulle Alpi occidentali, mentre lo zero termico in quota si prevede possa alzarsi fino ai 5mila metri», spiega l’esperto. Le previsioni per ladal 21 al 27 agosto Secondo le previsioni, l’ondata di calore durerà ancora tutta la ...