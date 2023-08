Espulsa dalla Polizia per un tatuaggio cancellato | Arianna Virgolino scrive a Meloni che la difese | «Sono vittima di un’ingiustizia»

(Di domenica 20 agosto 2023), l’ex poliziotta per la Stradale di Guardamiglio (Lodi) 34enneil 7 novembre 2019 per un unsul polso, torna a farsi sentire. Questa volta si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio, Giorgia, con un appello affinché l’aiuti a far riprendere la sua divisa: «Le chiedo di aiutarmi, di ascoltare le mie parole, di riprendere in mano la mia vicenda.di, una vicenda che ha stravolto la mia vita e quella della mia famiglia. Ho sempre dimostrato di essere un poliziotto valido, in grado di fare al meglio il proprio lavoro». La scelta dire alla premier non è casuale. Ad agosto 2020fece un post su Facebook raccontando la storia di ...

Oggi Virgolino lavora come receptionist di un hotel a Castelnuovo del Garda (Verona), ma non riesce a darsi pace per essere statada quello che per lei era il lavoro dei sogni.

Quasi 1130 giorni di battaglie, sofferenze e beffe. Arianna Virgolino da oltre tre anni si sta battendo per poter tornare a indossare la divisa che tanto ama. La 34enne, ex poliziotta ...