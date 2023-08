Escursionista precipita nel vuoto sfracellandosi dopo un volo di 90 metri

(Di domenica 20 agosto 2023) Un, di cui di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nella tarda mattinata di oggiessereto per circa 90sul monte Cornetto, nel territorio di Valli del Pasubio (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo il sentiero quando èto nel. A dare l’allarme sono stati altri escursionisti che stavano percorrendo la zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Soccorso alpino con l’ausilio dell’elisoccorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

