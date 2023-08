Empoli | Bereszynski in arrivo | come cambia la difesa della Sampdoria

Solo Stankovic, Giordano e Benedetti dell'undici iniziale possono essere considerati titolari, tre sono in uscita (all', Alex Ferrari al Cagliari e Verre), due esordienti (Pedrola e ...Commenta per primo Rientrato dal prestito al Napoli, il terzino destro polacco della Sampdoria, Bartosz(classe 1992 ex Legia Varsavia e Lech Poznan) è vicino all'. In uscita dai blucerchiati allenati da Andrea Pirlo in Serie B c'è anche l'attaccante Matteo Stoppa (classe 2000), ...L'è in cerca di un terzino dopo il pesante addio di Fabiano Parisi e l'arrivo di Giuseppe Pezzella.vicino all'Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito: Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...

Empoli, per Bereszynski manca solo l'ok finale GianlucaDiMarzio.com

Il mercato dell’Empoli necessita degli ultimi innesti per poter affrontare il campionato in maniera tranquilla. Stando a Gianluca Di Marzio, i toscani sarebbero in chiusura per Bereszynski, difensore ...Calciomercato, ultimo weekend verosimilmente per Bereszinky alla Sampdoria: Pirlo nega ma l'Empoli vuole chiudere Nella conferenza stampa post Ternana, ai mic ...