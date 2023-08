Emergenza migranti | i sindaci contestano la gestione dell' accoglienza - Il Viminale | polemica surreale

Numeri da veraPolemiche che infuriano mentre il flusso degli sbarchi non si ferma: dal ... E nell'hotspot di Lampedusa ci sono ancora 2.427. La pressione nella macchina dell'......sollevata da alcuni sindaci" in tema di accoglienza dei, in particolare minori non accompagnati. Secondo alcune fonti del ministero dell'Interno "la mancata adozione dello stato di...... soprattutto del Partito Democratico, in merito alle difficoltà relative all'accoglienza diirregolari, in particolare minori non accompagnati. "Lo Stato didecretato dal Governo, ...

Migranti, fonti: "Polemica surreale, Regioni Pd hanno rifiutato Stato emergenza" Adnkronos

E' scontro tra Viminale e sindaci in tema migranti. Da giorni contro la gestione dell'accoglienza si sono schierati alcuni amministratori locali che contestano la strategia sul territori.Al Viminale viene definita «surreale» la polemica sollevata da alcuni sindaci, soprattutto del Partito Democratico, in merito alle ...