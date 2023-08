Elly Schlein commenta le foto sexy di Andrea Delogu

Il diluvio di parole con cui il filosofo Massimo Cacciari ha "sotterrato"la segretaria del Pde le unghiate del governatore Bonaccini alla premier Giorgia Meloni. Due "siparietti " che ...L'estate militante della segretaria del Pd,, è stato il primo pezzo di una campagna lunga un anno, che sfocia nelle Europee del 2024. La scadenza è decisiva: sarà il primo vero test per ...Va in onda un duro attacco di Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia che ricorda come, vicepresidente dello stesso Bonaccini, avesse le deleghe per il clima per l'Emilia - Romagna e in ...

Elly Schlein, ma quale estate militante. "È in Svizzera", Pd allo sbando Il Tempo

A conferma di quanto asserito l’8 marzo scorso nel salotto tv di Lilli Gruber da Marco Travaglio, secondo il quale la leader del PD “… è quella che assomiglia di più alle idee del Movimento 5 Stelle”, ...Lo spot elettorale del 2020 per le regionali: "Prevenire costa meno dell'emergenza". E Bignami (Fdi) attacca Un libro dei sogni sfogliato solo a fini propagandistici. Quando Elly Schlein (foto) ha pre ...