Ecuador al voto | urne aperte in tutto il Paese

Gli ecuadoriani votano alle elezioni generali a Guayaquil, all'apertura dei seggi elettorali. Il nome del candidato Fernando Villavicencio, assassinato pochi giorni prima delle elezioni, compare sulle ...... quando le urne saranno aperte dalle 7 alle 17 (ora locale) con la possibilità deltelematico per quanti risiedono fuori dall'. I primi risultati dovrebbero essere pubblicati durante la ...Intanto il presidente dell', Guillermo Lasso, ha dichiarato lo stato di emergenza. E una ... Ilsi svolge in un clima di crisi politica. Il presidente Lasso, che ha scelto di non ...

Gli ecuadoriani votano alle elezioni generali a Guayaquil, all'apertura dei seggi elettorali. Il nome del candidato Fernando ...Le operazioni di voto sono iniziate in Ecuador dove oltre 13 milioni di elettori sono attesi alle urne per le elezioni presidenziali e legislative. Il clima nel Paese è di grande insicurezza e paura.