Ecco perché il Napoli di De Laurentiis non contesterà Spalletti in Nazionale

Leggi su open.online

(Di domenica 20 agosto 2023) La società di Aurelio De, con il comunicato del 14 agosto, ha dichiarato con grande fermezza che non intende tollerare passivamente la violazione degli accordi presi con il proprio ex allenatore Luciano; c’è quindi da attendersi, nei prossimi mesi, l’avvio di un contenzioso presso il Tribunale del Lavoro. Proviamo a capire in dettaglio quali sono i termini e i passaggi rilevanti di questa possibile controversia legale. Penale o patto di non concorrenza? La prima questione che in questi giorni sembra essersi chiarita concerne la natura del vincolo che legaal. All’inizio della vicenda, sulla base delle informazioni trapelate dai protagonisti della vicenda, sembrava cheavesse firmato un vero e proprio “patto di non concorrenza”, un accordo previsto ...