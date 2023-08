“È una strage” Schianto devastante sulla statale | pesantissimo il bilancio | 3 morti e 2 feriti

ncora. Ancoravolta vittime civili che nulla hanno a che fare con la guerra. Per l'ennesima volta un attacco senza senso e un tentativo di giustificazione che sa di patetico. Abituarsi a ...Le cose sono andate diversamente conlunga e tragica guerra civile europea e mondiale. La Società delle Nazioni, sorta dopo la " inutile", non arrestò gli appetiti nazionalisti e lasciò ...Le cose sono andate diversamente conlunga e tragica guerra civile europea e mondiale. La Società delle Nazioni, sorta dopo la ' inutile', non arrestò gli appetiti nazionalisti e lasciò ...

La strage di San Terenzo Monti Nel '44 trucidati 159 innocenti Il ... LA NAZIONE

l’assessore Piparo e una cittadina ripuliscono Viale dei Giardini +++10:58 - Giornata mondiale della fotografia, Schifani ricorda Letizia Battaglia +++ 00:45 - Sub disperso, ricerche in corso +++00:37 ...La scorsa notte, un incendio ha colpito l’ex campo nomadi situato in corso Sacco e Vanzetti a Collegno. Le fiamme hanno avvolto le baracche, che per fortuna erano disabitate al momento dell’evento.