"È poco sicuro, fate i lavori". E il sindaco chiude il centro sociale ilGiornale.it

L'immobile che ospita il centro sociale "La Resistenza" di Ferrara ha bisogno di urgenti lavori di messa in sicurezza. E il sindaco di centrodestra ne ha disposto la chiusura, subordinandone la riaper ...