È morto Ron Chepas Jones | l’attore protagonista di This Is Us aveva 66 anni

(Di domenica 20 agosto 2023) Ronall’età di 66ha ottenuto la popolarità grazie alla fictionIs Us (recentemente è stata proposta anche una versione italiana conLino Guanciale), serie in cui vestiva i pdi William Hill , che gli ha permesso di conquistare nel 2017 e nel 2018 due Emmy Awards. A dare la notizia ai media è stato il suo storico manager Dan Spillo, attraverso un’email, in cui ha scritto: “Ron ci ha lasciati a causa di un problema polmonare di vecchia data. Nel corso della sua carriera, il suo calore, la bellezza, la generosità, la gentilezza e il cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”.anche una grande passione per il ...

L'attore statunitenseCephas Jones èall'età di 66 anni. Era popolare principalmente per aver interpretato William Hill " padre biologico di uno dei protagonisti, Randall - nella serie tv di grande successo This ...Cephas Jones èall'età di 66 anni per problemi polmonari. Vincitore del premio Emmy per l'interpretazione nella serie di cult This is us con Milo Ventimiglia (disponibile su Sky e NOW), ha ...Cephas Jones è: Una carriera brillante "L'amato e pluripremiato attoreCephas Jones è deceduto all'età di 66 anni a causa di un problema polmonare di vecchia data. Durante tutto il ...

Morto l'attore Ron Cephas Jones, star di 'This Is Us' aveva 66 anni Adnkronos

Morto per una polmonite ostruttiva cronica l'attore Ron Cephas-Jones, protagonista dell'acclamata serie "This Is Us". Aveva 66 anni ...Jones è stato portato via da «un problema polmonare che lo affliggeva da tempo». Aveva 66 anni. Aveva recitato inoltre in 'Accordi e disaccordi' di Woody Allen, 'Paid in Full' e 'The Get Down' di… ...