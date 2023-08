Dzeko | «Col Fenerbahce ho parlato 2 anni fa! Istanbul? Già casa»

(Di domenica 20 agosto 2023), ex Inter, parla dei primi contatti col club turco già avvenuti prima di arrivare in nerazzurro. Poi si esprime su. Le sue parole a Milliyet MOTIVAZIONI ?rivela l’interesse delgià dai tempi dell’Inter: «Solo ilmi voleva in Turchia. Duefa, anche il Be?ikta? aveva un interesse. Abbiamocon la dirigenza delfa. Non dovrebbe essere possibile per una squadra come ilnon essere campione per 9. Questa è stata una grande motivazione e una sfida per me venire qui».? Cosìsu: «Ho vissuto a Milano per 2. Siamo appena venuti a ...

L'Inter esibisce con orgoglio Frattesi e Thuram ma non ha ben sostituitoe Skriniar. Il ... Samardzic - Inter e Bonucci - Juve si apre un nuovo fronte, Berardi - Sassuolo,capitano che ...La fine dell'avventuraParma è stata amara per l'epilogo sul campo, ma pochi giorni fa la ... Senza Lukaku e, ma con Thuram e Arnautovic, l'Inter è in corsa per il titolo'. Buffon tifa Dybala, ...L'Inter è forte e bella ma con qualche nuvola pesante sulla società, per la situazione finanziaria dell'economia cinese, Inzaghi non ha piùe Lukaku ma Arnautovic e Thuram non sono dilettanti ...

Dzeko, doppietta col Fenerbahce all'esordio nel campionato turco Sky Sport

Iscrizione avvenuta con successo. mai come quest'anno la Serie A si presenta ai blocchi di partenza con così pochi campioni affermati. Nell'ultimo lustro, spesso, le nostre squadre a vario livello, er ...Edin a segno prima in Conference e poi in campionato. L'intesa con Tadic e la voglia di vincere ancora. A 37 anni non è ancora sazio ...