Droga | scoperta maxi piantagione di marijuana nel bosco 2 arresti a Gambassi

Vi portiamo alladi una delle guerre dellapiù violente del Vecchio Continente: la faida tra le bande franco - marocchine della Costa azzurra. The post La narco - guerra che ha travolto Marsiglia ...Era la prima raffineria discovata in Sicilia. A questa operazione fece seguito lasubito dopo della seconda raffineria. Un successo che Carmelo Jannì, proprietario dell'albergo dove i ...... periferia nord di Milano, è statadagli agenti della Polizia di Stato. Indagati in stato di libertà 11 cittadini cinesi. Uno di loro è stato anche arrestato per detenzione dia fini ...

Droga. Scoperta enorme piantagione di marijuana scoperta nel ... InfoOggi

I militari stavano eseguendo un servizio di perlustrazione quando, nel bel mezzo di una zona boschiva, hanno rinvenuto un vero e proprio accampamento adibito alla coltivazione ed alla raffinazione ...Adesso questa droga si sta diffondendo alle altre aree del Paese ... Da alcuni mesi sono disponibili test per scoprire se nelle dosi di fentanyl vendute dagli spacciatori è presente lo xylazine. Per ...