“Dove i narcos comprano i politici o li ammazzano”

(Di domenica 20 agosto 2023) Oggi si vota in Ecuador,. O semplicemente gli sparano Oggi si vota in Ecuador, «o li» titolava ieri The Guardian, rendendo bene l’idea di quale sia l’aria che si respira nel paese sudamericano diventato il più grande esportatore di cocaina al mondo da un paio di anni. Sono oltre 13 milioni gli ecuadoriani iscritti per recarsi alle urne e scegliere il nuovo presidente e i parlamentari che resteranno in carica sino all’aprile 2025, il voto è obbligatorio ma «meglio pagare la multa di 45 dollari (da inizio millennio il paese è dollarizzato, ndr)» dicono in tanti. Impossibile che l’avvocata Luisa González, la candidata di Rafael Correa, riesca ad ottenere il 50% ...