Doppiette di Belotti e Candreva | Roma-Salernitana 2-2

(Di domenica 20 agosto 2023)(ITALPRESS) – Laapre il suo campionato pareggiando 2-2 in casa contro lain un match deciso dalledi. Alla prima stagionale Pellegrini e Dybala sono squalificati e anche Mourinho deve scontare lo stop del giudice sportivo. A 18 anni di distanza dall'ultima volta, c'è Bruno Conti sulla panchina giallorossa in un Olimpico commosso nel ricordo di Carlo Mazzone. Pronti, via e dopo 9?trova il gol, ma a prolungare il digiuno in campionato dell'attaccante ex Torino è il Var che segnala un fuorigioco millimetrico. Il centravanti giallorosso però appare brillante e determinato. Due ingredienti che lo portano al 17? a realizzare quella rete in campionato che gli mancava da 476 giorni: Llorente scodella una palla sulla ...

va subito in gol, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. I padroni di casa continuano a cercare l'attaccante e raccolgono i frutti al 17'.controlla il lancio di Llorente, evita ...... contestazione al momento della sostituzioneDoppio Candreva contro doppio. Roma - Salernitana è la gara delle. Il 'Gallo' ritrova il gol in campionato e ne approfitta per farne due ...La sfida tra i capitolini e i campani si è conclusa 2 a 2 grazie alledi Andreae Antonio Candreva.(LaPresse) - Calciomercato.itIl 'Gallo' ritrova così il sorriso, con due ...

Diretta Roma-Salernitana 2-2: doppiette per Belotti e Candreva Corriere dello Sport

(Adnkronos) - Roma e Salernitana pareggiano 2-2 allo stadio Olimpico oggi, 20 agosto, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Botta e risposta tra Belotti e ...Riecco in un attimo la Salernitana di Paulo Sousa, riecco una squadra capace non solo di saper soffrire ma anche di mettere paura a una big come la Roma. Alla prima in campionato la risposta granata..