Doppiette di Belotti e Candreva | Roma-Salernitana 2-2

(Di domenica 20 agosto 2023) Finisce in parità il match d'esordio dell'Olimpico.- Laapre il suo campionato pareggiando 2-2 in casa contro lain un match deciso dalledi. Alla prima stagionale Pellegrini e Dybala sono squalificati e anche Mourinho deve scontare lo stop del giu

va subito in gol, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. I padroni di casa continuano a cercare l'attaccante e raccolgono i frutti al 17'.controlla il lancio di Llorente, evita ...ROMA - Senza Mourinho squalificato, la Roma inaugura il campionato 2023 - 24 ospitando la Salernitana, lo stesso avversario della prima giornata di un anno fa, quando all'Arechi i giallorossi vinsero ...... contestazione al momento della sostituzioneDoppio Candreva contro doppio. Roma - Salernitana è la gara delle. Il 'Gallo' ritrova il gol in campionato e ne approfitta per farne due ...

Diretta Roma-Salernitana 2-2: doppiette per Belotti e Candreva Corriere dello Sport

Una giornata da incorniciare per Andrea Belotti che, dopo una stagione senza gol in campionato, alla prima giornata contro la Salernitana ha trovato una doppietta. Nel post partita, ha rilasciato ...Riecco in un attimo la Salernitana di Paulo Sousa, riecco una squadra capace non solo di saper soffrire ma anche di mettere paura a una big come la Roma. Alla prima in campionato la risposta granata..