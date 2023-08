(Di domenica 20 agosto 2023)di Volodymyrin. Il presidente ucraino è giunto in una base dell'aeronautica militare olandese a Eindhoven, nel sud dei Paesi Bassi, ed è stato ricevuto dal Premier ...

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky,che 7 persone, tra cui una bambina di ... Nel suo video discorso notturno, al termine di una visita in, Zelensky afferma che tra i 148 ...L'incontro avviene due giorniil via libera degli Stati Uniti all'invio degli F16 americani a Kiev e segue la visita di Zelensky in. 20 agosto 2023Ceca, Belgio, Irlanda, Sudafrica, Norvegia, Olanda, Germania, Francia, Giappone, Polonia,, ...i successi ottenuti nel passato da: Haydn Porteous, Martin Vorster e Amilkar Bhana (campioni ...

Dopo la Svezia, Zelensky in visita a sorpresa in Olanda QUOTIDIANO NAZIONALE

Eindhoven, 20 ago. (askanews) - Visita a sorpresa di Volodymyr Zelensky in Olanda. Il presidente ucraino è giunto in una base ...Il presidente Volodymyr Zelensky ha giurato vendetta per l'attacco che ha causato sette morti e 144 feriti a Chernihiv.