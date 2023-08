Donzelli | “Ora il Pd vuole il rogo del libro di Vannacci? In un mondo libero si scrive ciò che si pensa”

(Di domenica 20 agosto 2023) «Il Pd cosaancora, la lapidazione o il gulag? In undemocratico siciò che si». Giovanniparla al Corriere della Sera sulla bufera montanta intorno ai contenuti all’interno delautoprodotto e scritto dal generale Roberto, destituito negli scorsi giorni. “Facciamo circolare solo le idee che piacciono al Pd?” «Non entro nel merito. Se qualcuno si sente offeso ci sono gli organismi preposti. Ma non spetta a me dare un timbro di bontà o no delle idee. Da sempre mi batto per difendere il diritto di esprimere anche, anzi direi soprattutto, idee diverse dalle mie. Non è che dobbiamo fare gli agenti del politicamente corretto», dice il capo organizzazione di Fratelli d’Italia suldel generale. E ...

... insieme al responsabile Organizzazione del partito, Giovanni, a Pescara. FdI guarda alla ... Il ministro appena rientrato dall'Albania con il premier Meloni (ritornata per qualchein ...Edin molti corrono a difenderlo. Il primo è stato l'ex generale dei Carabinieri Antonio ...: 'Non spetta al Pd decidere cosa si possa scrivere nei libri' Anche il responsabile ...è arrivato il commento di Giovanni. "Perché dovrei scusarmi con Egonu", Vannacci non fa dietrofront 'L'Esercito, che ha delle giuste regole stringenti, anche su sollecitazione del ...

Donzelli: "Ora il Pd vuole il rogo del libro di Vannacci In un mondo ... Secolo d'Italia

Pur rispettando l’opinione degli individui in generale e l’opinione dei generali in particolare, questa volta il plurimedagliato generale Roberto Vannacci ha perso la sua battaglia. Nel libro… Leggi ...Pur rispettando l’opinione degli individui in generale e l’opinione dei generali in particolare, questa volta il plurimedagliato generale Roberto Vannacci ha perso la sua battaglia. Nel libro… Leggi ...