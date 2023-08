Donna impiccata a Catania | fermato il compagno

(Di domenica 20 agosto 2023) E’ statoildellamoldava di 25 anni trovata morta,nelle campagna tra Ramacca e Paternò, nel catanese. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un amico dell’uomo, anche lui straniero. Sul caso indagano i carabinieri del nucleo investigativo die della compagnia di Palagonia, coordinati dalla procura di Caltagirone. Sul corpo dellaverrà disposta l’autospia per chiarire la cause della morte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Donna impiccata nel Catanese, fermati il fidanzato e un suo amico Agenzia ANSA

E' stato fermato il compagno della donna moldava di 25 anni trovata morta, impiccata nelle campagna tra Ramacca e Paternò, nel catanese. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione di un amico dell' ...