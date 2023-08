Firenze, l'uomo avrebbe minacciato da tempo l'ex compagna. Arrestato e portato nel carcere di SolliccianoDa lì il via: ogni volta che unami ha tradita, mi ha ferita, mi ha derisa, mi ha insultata, ... quello che potevamo essere insieme, al suo tornaconto, ogni volta che mi haa tre ......nella formazione da lettrice dell'autrice Pitzorno Il libro da leggere sotto l'ombrellone "...in ospedale, decise di portarsi dietro unicamente i due volumi dell'autore austriaco. Così, ...

Donna costretta a barricarsi in auto, ex fidanzato arrestato per stalking LA NAZIONE

lI 44enne, che secondo quanto emerso non sarebbe nuovo a questi episodi, messi in scena sempre nei confronti della stessa donna almeno dall’inizio dell’estate, soprattutto con messaggi ...Una donna è stata costretta a barricarsi in auto mentre stava andando a lavoro, in quanto l’ex fidanzato, 44 anni, l’ha raggiunta sul posto urlando e dando in escandescenze. La relazione tra i due si ...