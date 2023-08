Domenica 20 Agosto 2023 Sky Cinema | Mona Lisa and the Blood Moon

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 56,1.6 - 7 Così dice il Signore: 'Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. ...Arriva il momento di Palmisano, nella marcia, alle 7.15. Tamberi nella qualificazione dell'alto alle 10.35, Sibilio in batteria nei 400hs con Warholm, Dosso nei 100 con Sha'Carri ...... in Svizzera, in programma. Ammesso direttamente nel main draw anche Giovanni Fonio, ... 192023

Almanacco di oggi, domenica 20 agosto: quando la Nasa inviò la prima sonda su Marte la Repubblica

Rai Movie - 21.10 Greg Berlanti racconta con sensibilità la storia del diciassettenne Simon (Nick Robinson). Ha una famiglia che adora, tanti amici che gli vogliono bene ma custodisce un segreto: è ...Nel 1977 da Cape Canaveral decollò Voyager 2 che funziona ancora e da qualche anno ha lasciato il sistema solare ...