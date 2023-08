(Di domenica 20 agosto 2023)3, ancora avvolto nel mistero, con tutta probabilità arriverà prossimamente al cinema e tra supposizioni e qualche certezza proviamo a ripercorrere tutti i dettagli sul, rapidamente, è diventato uno dei supereroi più amati delCinematic Universe. Il personaggio, che ha fatto il suo debutto all'interno del film omonimo del 2016, con la regia di Scott Derrickson, si è subito presentato al pubblico con una origin story affascinante ed ipnotica, perfettamente coerente con il background dello stregone. Successivamente, all'interno del sequel,nel Multiverso della Follia, Sam Raimi (Spider-Man, Drag me to Hell) ha aggiunto colore alla storia del potente incantatore, tra pennellate horror e una ...

Doctor Strange 3: tutto quello che sappiamo sul cinecomic Marvel Movieplayer

Doctor Strange nel Multiverso della Follia contiene già al suo interno degli indizi importanti che lasciano trasparire una nuova avventura per il nostro potente stregone. Per cominciare, la scena ...Stando alle ultime voci la Saga del Multiverso ruoterà sempre di più intorno alla figura di Doctor Strange, ma del resto non è così fin dall'inizio