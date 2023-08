DIRETTA Udinese-Juventus 0-3 | inizia il secondo tempo

Leggi su notizie

(Di domenica 20 agosto 2023), segui con noi laLIVE del match della ‘Arena’, valida per la prima giornata del campionato di Serie A Anche peril campionato. Bianconeri contro bianconeri. I padroni di casa di Andrea Sottil voglionore la stagione nella migliore maniera possibile contro la ‘Vecchia Signora’ in casa loro. Allo stesso, però, i ragazzi di Massimiliano Allegri intenderanno prendersi i tre punti. Una sfida che prometterà sicuramente spettacolo alla ‘Arena‘ (ex Dacia Arena). Federico Chiesa (Ansa Foto) Notizie.comE’ appenato ildella sfida tra le due squadre. Segui ...