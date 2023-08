Diretta Sarri | segui le parole del tecnico della Lazio LIVE

(Di domenica 20 agosto 2023) LECCE - Un ko al debutto, laperde contro il Lecce per 2 - 1 . Apre Immobile, poi il buio. La ribaltano i padroni di casa in due minuti nel finale con i gol di Almqvist e Di Francesco....

LECCE - Un ko al debutto, la Lazio perde contro il Lecce per 2 - 1 . Apre Immobile, poi il buio. La ribaltano i padroni di casa in due minuti nel finale con i gol di Almqvist e Di Francesco.parlerà da Via del Mare.... lunedì 21 agosto, con Torino - Cagliari alle 18.30 (insu Sky) e Bologna - Milan alle 20. Il primo tempo finisce 1 - 0 per gli uomini di. Il Lecce ribalta il match nel finale, nel giro ...Parte male, subito frenato su un campo difficile ostico già nella passata ...

DIRETTA - Lecce - Lazio, Sarri in conferenza: seguila live su Lalaziosiamonoi.it La Lazio Siamo Noi

LECCE - Un ko al debutto, la Lazio perde contro il Lecce per 2-1. Apre Immobile, poi il buio. La ribaltano i padroni di casa in due minuti nel finale con i gol di Almqvist e Di Francesco. Sarri ...CONFERENZA STAMPA SARRI - Inizia nel peggiore dei modi la stagione della Lazio in Serie A. La squadra di Sarri, andata in vantaggio con Immobile, subisce due gol in due minuti, prima ...