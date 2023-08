(Di domenica 20 agosto 2023) Torna la Serie A anche per ladi Josè Mourinho e ladi Paulo Sousa. Pellegrini, Dybala e lo stesso Mourinho, non saranno in campo a causa della squalifica della stagione precedente. Belotti in(Foto LaPresse) – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.

- Senza Mourinho squalificato, lainaugura il campionato 2023 - 24 ospitando la Salernitana, lo stesso avversario della prima giornata di un anno fa, quando all'Arechi i giallorossi vinsero 1 - 0 grazie a un gol di Cristante. La ...Partiamo dall'Italia dove in Serie A troviamo alle 18.30- Salernitana e Sassuolo - Atalanta ...DEL 20 AGOSTO 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA...- Salernitana e Sassuolo - Atalanta: formazioni ufficialiIn programma domenica 20 agosto alle 18.30,- Salernitana e Sassuolo - Atalanta saranno trasmesse da DAZN. Ecco le formazioni ...

Diretta Roma-Salernitana: le formazioni ufficiali LIVE Corriere dello Sport

Saranno 14 gli azzurri nel tabellone maschile, 3 in quello femminile. In palio un posto per l’ultimo Slam dell’anno ...La cronaca in diretta di Roma-Salernitana, in programma oggi alle ore 18:30, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...