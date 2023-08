Diretta Roma-Salernitana | inizia la partita

Leggi su notizie

(Di domenica 20 agosto 2023) Torna la Serie A anche per ladi Josè Mourinho e ladi Paulo Sousa. Pellegrini, Dybala e lo stesso Mourinho, non saranno in campo a causa della squalifica della stagione precedente. Belotti in(Foto LaPresse) – Notizie.comL'articolo proviene da Notizie.com.