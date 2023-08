CINCINNATI (STATI UNITI) - La finale più attesa: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si contenderanno il Masters 1000 di Cincinnati . I due fuoriclasse del tennis, primo e secondo del ranking, tornano a sfidarsi dopo la meravigliosa finale di Wimbledon un mese fa e vinta dallo spagnolo in cinque set . Il serbo vuole invece mettere le mani sul 39° torneo 1000 della sua incredibile ...Segui su Ubitennis lascritta della finale 1000 tra il serbo e lo spagnolo 22.40 - Sono 2 - 1 i precedenti in ...pronto per la finale maschile tra il numero 1 e il numero 2 della classifica. ...... all'epoca sul trono). Niente lotta per il n°1 (per ora), se ne riparla dopo lo US Open In ... le 22.30 italiane , insu Sky Sport Tennis (canale 203 Sky). Secondo i bookmakers c'è un ...

Diretta Atp Cincinnati, la finale: Alcaraz-Djokovic 1-0 (7-5) LIVE Corriere dello Sport

