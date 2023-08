Dionisi Berardi? Parlo solo di chi era disponibile

(Di domenica 20 agosto 2023) "Abbiamo bisogno di solidità e di gente più pronta, i giovani vanno accompagnati". REGGIO EMILIA - "? Ha già detto tutto Carnevali, io non dico altro. Se mi chiedete di chi ha giocato va bene, Domenico non era. Ho visto che in Roma-Salernitana hanno segnato Belotti e Candreva, vuo

ha invece fatto a meno di Domenico- coinvolto nelle voci di mercato anche se l'ad Carnevali ha confermato che rimarrà in neroverde - , nel 4 - 2 - 3 - 1 il tecnico ha piazzato ...... a cuidà sempre più fiducia. È un piacere vederlo fraseggiare con Lopez. Cala nella ripresa. Defrel 5,5: Kolasinac lo annichilisce tenendolo sempre lontano dalla porta. L'assenza di...Juventus, il punto sufuori contro l' Atalanta , .in evidente imbarazzo per la situazione creatasi con le due società non più così tanto amiche come i vecchi tempi. Carnevali ...

Sassuolo, Dionisi: "Su Berardi ha detto tutto Carnevali, parlo solo di chi era disponibile" TUTTO mercato WEB

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo-Atalanta 0-2, prima gara del campionato di Serie A 2023/24, conclusasi con una sconfitta per i suoi giocatori: “ Non siamo mancati in null ...L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l'Atalanta, terminata per 2-0 a favore degli uomini di Gasperini. Tante dichiarazioni di ...