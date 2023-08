Diletta Leotta torna a casa con Aria | le “presentazioni” in famiglia

Leggi su dilei

(Di domenica 20 agosto 2023) È arrivato il momento perdi cominciare la sua avventura da mamma: la conduttrice di Dazn è infattita acon la piccola, nata lo scorso 16 agosto. E per entrambe inizia una nuova vita, fatta di coccole e tenerezza. Ma non solo: è stata anche l’occasione per fare le “” in, come ha mostrato la stessatra le storie di Instagram.con: l’incontro più dolce con il cagnolino Lillo Un incontro dolcissimo quello mostrato datra le storie di Instagram: dopo qualche giorno di silenzio, in cui la conduttrice ha voluto vivere appieno i primi giorni da neo mamma, è ...