Difesa | Zan | ' Fdi sconfessa Crosetto'

(Di domenica 20 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Il delirio di Donzelli su Vannacci. Per Fratelli d'Italia nessun problema se un generale in servizio sputa odio misogino, razzista, omofobo, per loro il problema è il Pd che chiede sia rispettata la Costituzione. È questa la linea del partito di Giorgia Meloni?" Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.

Difesa: Zan, 'non si possono affermare idee che impediscono ad altre di esprimersi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – "Il delirio di Donzelli su Vannacci sconfessa Crosetto. Per Fratelli d'Italia nessun problema se un generale in servizio sputa odio misogino, razzista, omofobo, per loro il problema è il Pd che chiede sia rispettata la Costituzione. È questa la linea del partito di Giorgia Meloni?" Lo scrive su Twitter Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd. "In democrazia hanno diritto di cittadinanza tutte le idee, eccetto però quelle che, se si affermassero, negherebbero ad altre idee o persone il diritto di esistere. Ci siamo già passati. Anche basta".