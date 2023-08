Difesa | Verducci | ' libertà espressione non può essere linguaggio discriminatorio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Roma, 20 ago. (Adnkronos) - "Ha fatto molto bene il ministro Crosetto a definire prontamente 'farneticazioni' le tesi razziste, omofobe e violente espresse pubblicamente e rivendicate a più riprese dal generale Vannacci. Ed è doverosa la decisione dell'Esercito italiano di rimuoverlo dal suo incarico. Chi ha ruoli di rappresentanza in nome della Repubblica italiana non può professare tesi razziste e discriminatorie". Lo afferma il senatore del Pd Francesco, vicepresidente della commissione Antidiscriminazioni del Senato. "Ladi-spiega- non è mai assoluta, essa ha un limite nel rispetto della dignità altrui. Questo è sancito dalla nostra Costituzione, che tiene insieme, nell'ordine, gli articoli 2 e 3, che sanciscono la dignità inviolabile della persona e l'eguaglianza tra ogni cittadino, e l'articolo 21, ...