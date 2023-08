Di Martino cancellato Belen Rodriguez | corna e caos | la voce in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Stefano Deè stato “” da Rai 2. A quanto pare Stasera tutto è possibile non andrà più in onda: la conferma è arrivata dal comico Francesco Paolantoni, ospite fisso in studio. A viale Mazzini sarebbe quindi stato deciso di eliminare lo show condotto dal marito di, che potrebbe scomparire del tutto dal palinsesto: cosa farà adesso? Non resta che attendere e stare a vedere. Intanto continua a far discutere la presunta fine della storia tra Dee la: nessuno dei due si è esposto pubblicamente e ha confermato o smentito la rottura. Sono stati seminati diversi indizi, più o meno espliciti, che hanno fatto pensare che ci sia anche un tradimento di mezzo. Alberto Dandolo su Oggi ha dato la sua chiave di lettura a questa intricata ...