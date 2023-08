Di Lorenzo | «Vogliamo tenere lo scudetto a Napoli»

(Di domenica 20 agosto 2023) Giovanni Di, terzino e capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky dell’obiettivo degli azzurri Giovanni Di, terzino e capitano del, ha parlato ai microfoni di Sky dell’obiettivo degli azzurri. Le sue dichiarazioni: DI– «Vedere losulla maglia è una bella emozione. Dovremo essere bravi a resettare e ripartire. Quello che abbiamo fatto anno scorso rimarrà lì e resta per sempre, ma quest’anno dovremo essere bravi a giocare ogni partita al massimo. Tutte vorranno batterci, vincere non è facile, riconfermarsi è ancora più difficile, ma siamo pronti per questa sfida e ce la metteremo tutta perlo».

...Vasic che ci ha già impressionato e speriamo non sia solo una stella da notte di San. Non ... Marconi 5 - Noi glibene per quello che ha rappresentato nel nuovo Palermo però, con tutto l'...... che ha molto sofferto per la pandemia da Covid - 19 e cheaiutare stimolando le persone a ... La cultura oltre ad avere una funzione sociale fondamentale affermaTagliavanti, Presidente ...Non utilizziamo omogeneizzatori perchéche i pezzi di baccalà si sentano al palato. E ...solo le cozze! A Pellestrina hanno trovato la patria di eccellenza grazie alla visione di...

Di Lorenzo: “Vogliamo riconfermarci e ripetere una grande stagione ... SSC Napoli

Di Lorenzo avvisa Juve e rivali: «Il Napoli vuole tenere lo scudetto». Il messaggio dopo la vittoria contro il Frosinone Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport ha mandato un messaggio alla Juve e alle ...Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dell’obiettivo degli azzurri Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky del ...