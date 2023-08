Depp contro Heard | la recensione | la sentenza ai giurati social

Leggi su movieplayer

(Di domenica 20 agosto 2023) Ladi, documentario in tre episodi disponibile su Netflix dedicato al noto processo intentato da Johnnyl'ex moglie Amber. Ci sono ring che si riducono allo spazio di uno schermo. Sono luoghi di combattimento dove i pugni si trasformano in arringhe di avvocati, e i destri in testimonianze sentite, corroborate, discreditate o confermate da prove e indizi. Di questi processi in formato schermico, sia il cinema che le serie TV ne hanno realizzati tanti, soprattutto in campo sentimentale. Gli abbracci delle coppie cambiano forma e si modellano in recriminazioni e ricordi plasmati sulla forza della rabbia, della delusione, della voglia di vincere una battaglia legale, o di afferrare finalmente una giustizia che pareva essersi ...