Del Fes sbarca alle finali nazionali U18 ed U16 del 3×3

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ ASD Del Fes Avellino comunica con soddisfazione che da domani 21 agosto e fino al 25 la società biancoverde sarà protagonistaU18 ed U16 del 3×3. L’evento si svolgerà a Lignano Sabbiadoro ed a rappresentare i colori sociali saranno Alessandro Basco, Vincenzo, Spagnuolo, Antimo Treviglio e Giuseppe Venezia per l’Under 18 e Alessandro Basco, Antonio Carullo, Matteo Picarielo Marco Rotella per la categoria Under 16. I ragazzi hanno strappato la qualificazione, dopo essersi laureati campioni regionali del 3×3. Il risultato riempie di orgoglio la società del presidente Gennaro Canonico il quale si augura di poter ottenere nel futuro altre prestigiose partecipazioni. La rappresentativa sarà accompagnata a Lignano Sabbiadoro da coach Giusppe ...