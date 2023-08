Decisione a sorpresa | altro colpo di scena | alla fine va in Arabia Saudita

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 agosto 2023) Anche a pochi giorni ddel mercato non si placano le voci attorno al Napoli:di, approda inÈ tempo di valutazioni per la dirigenza del Napoli che ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato estiva. In ballo c’è il futuro di Hirving Lozano, soprattutto ora che è stata certificata la conferma di Zielinski, con il nofolle proposta ...