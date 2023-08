(Di domenica 20 agosto 2023) Comincia con il piede sbagliato l’avventura in Serie A per Elia, complice di un grossolano errore capace di decidere Empoli-Verona. Gioie e dolori per il Napoli nella prima parte di weekend di Serie A 23/24. Gli azzurri sono infatti usciti dal Benito Stirpe di Frosinone con i primi 3 punti della stagione in tasca, complice un’ottima prestazione corale ed i soliti acuti del bomber Victor Osimhen. Per una parte di Napoli entusiasta però, un’altra fetta di organico azzurro soffre per una delusione subita da un calciatore di proprietà dei partenopei proprio nel corso delnella massima serie di quest’ultimo.shock, l’errore costa la sconfitta Ha inamente sofferto anche una parte di Napoli per quanto accaduto ad Elianel corso del proprio...

Frosinone " Napoli 1 - 3, Garcia sorride La serata del Napoli non era cominciata affatto bene, anzi si può dire che l'inizio era stato da. Il Frosinone di Di Francesco, infatti, si era trovato ...Esordio in campionato daper l' Ascoli. Ilin casa del Cosenza passerà nella storia per le tre espulsioni nei confronti dei marchigiani, ricevute tutte nel primo tempo. Mai, infatti, una squadra è arrivata all'......da Rudi Garcia e senza Kvaratskeli a infortunato vincono 3 - 1 a Frosinone dopo un inizio da...in Serie A edel riccioluto centrocampista svedese acquistato in estate dal Reims, ...

Debutto in A da incubo per Caprile: l'allenatore senza dubbi su di lui Spazio Napoli

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Seconda sconfitte in due gare ufficiali per il Monza che, dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Reggina, si deve arrendere a un'Inter più forte al debutto ...