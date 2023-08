De Roon | che festa | 300 con l’Atalanta celebrate con una maglia speciale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 agosto 2023) Reggio Emilia. Alla fine della partita, sotto il settore ospiti gremito da 3500 tifosi, mano nella mano con una delle sue figlie. Sorridente, dopo una vittoria. Marten deprobabilmente non poteva sognare un modo migliore per festeggiare le 300 presenze con. Dopo la vittoria per 0-2 sul campo del Sassuolo, il centrocampista nerazzurro è andato sotto il settore ospiti con lache recava sulla schiena, appunto, il ‘300’ celebrativo. L’olandese è lo straniero con più gettoni nella storia del club, al quinto posto assoluto per presenze in assoluto dietro soltanto a Bellini, Doni, Bonacina e Angeleri. “Sono super felice, soprattutto per la vittoria, in una partita non facile”, ha affermato ai canali ufficiali della società, sorridente, “300 sono proprio tante, è un numero importante per me, ne ...