De Ketelaere è vivo e lotta insieme all’Atalanta | segna il gol dell’1-0 a Sassuolo

(Di domenica 20 agosto 2023) È un’estate infelice per i tifosi del Milan che prima hanno vista Tonali festeggiare nella prima partita di Premier col Newcastle e adesso sono costretti a digerire addirittura la rete di Deche in rossonero è stato un oggetto misterioso per una stagione. Il belga hato di testa il gol del vantaggio dell’Atalanta sul campo del. È entrato nel secondo tempo. E subito ha colpito la traversa di sinistro su assist (involontario) di Scamacca. Ha poi raddoppiato Zortea. Vittoria finale 2-0 sul campo del. Ma la rete di Deche fa entrare di diritto Gasperini tra i rabdomanti dei calciatori o tra gli allenatori taumaturghi. Ha riportato al gol il fantasma rossonero. L'articolo ilNapolista.

