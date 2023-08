Danimarca | Zelensky e Frederiksen ispezionano un F16

Paesi Bassi,e Frederiksen ispezionano un F16. Il presidente ucraino e la premier danese salgono su un caccia a Eindhoven 20 agosto 2023La visita diinarriva dopo quella di sabato in Svezia, quando ha discusso della produzione congiunta di veicoli da combattimento CV90 e dell' addestramento dei piloti ucraini per ...'61 caccia, una svolta'. Raid ucraini in Russia, 5 feriti

La Danimarca ha deciso di trasferire 19 caccia, ha annunciato la premier danese, Mette Frederiksen, in una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ora si attende di ...Alla fine, dopo mesi di richieste, l'Ucraina ha ricevuto la garanzia che otterrà gli F-16.