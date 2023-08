Dall'Inghilterra | nome dal Brighton per il centrocampo della Fiorentina

'Europa all'Asia, fino all'Africa: tutti i commissari tecnici italiani nei cinque continenti . ... Il girone non è dei più semplici (ci sono l', l'Ucraina, la Macedonia del Nord e Malta), ...Successo di misura sull'in finale, prima in Serie A per Atalanta, Juventus e romane. Successo per Talleres ... Partiamo' Argentina dove nella Copa de la Liga Profesional registriamo il ...arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di Romelu Lukaku: il belga potrebbe restare in Premier LeagueLukaku or not Lukaku, that is the question. Il dubbio amletico circa il ...

Milan, offerta dall'Inghilterra per Origi | Mercato Calciomercato.com

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club viola ha messo gli occhi su Steven Alzate del Brighton. Su di lui c'è anche l'interesse del Siviglia.Dall'Inghilterra arriva una importante novità sul futuro di Origi: il Milan può finalmente sperare in una cessione dell'attaccante belga