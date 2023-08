Dalla crisi cinese alle elezioni europee Cosa si trova di fronte il governo

Leggi su formiche

(Di domenica 20 agosto 2023) Ieri, sabato, forze aeree e navali cinesi hanno condotto una grande esercitazione militare intorno a Taiwan, l’isola di fatto indipendente ma de jure parte di una sola Cina. Il giorno prima a Camp David, in America il presidente USA Joseph Biden, il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente sud coreano Yoon Suk Yeol si sono incontrati per rafforzare la cooperazione militare trilaterale, tesa evidentemente contro Pechino. Nelle stesse ore la seconda società immobiliare, Evergrande, dichiarava ufficialmente di essere in bancarotta negli Stati Uniti, dove era quotata in borsa. Molti giornali del mondo hanno sostenuto che questo poteva essere l’inizio di unafinanziaria in Cina. Probabilmente non è così. La Cina ha una moneta non liberamente convertibile quindi è impossibile una fuga improvvisa di capitali che causi il crollo ...