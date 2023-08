Da Sassuolo a Napoli per cercare il figlio scomparso da 32 mesi

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Lancia un appello ai napoletani Roberta Carassai, che dain provincia di Modena si è precipitata all’ombra del Vesuvio per trovare il, Alessandro Venturelli,32fa e avvistato nei giorni scorsi in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo. “Se qualcuno avesse la fortuna di contrarlo – dice Roberta – gli faccia una foto e chiami le forze dell’ordine: vi prego, aiutatemi, quello che sto passando è una cosa talmente atroce che non riesco neppure a spiegarla”. La trasferta partenopea della tenace Roberta è stata dettata da una serie di informazioni ritenute particolarmente attendibili: più persone in diversi quartieri avrebbero riconosciuto Alessandro dal singolare tatuaggio che ha sul braccio: una sequenza di numeri romani e un ...

Lancia un appello ai napoletani Roberta Carassai, che dain provincia di Modena si è precipitata all'ombra del Vesuvio per trovare il figlio, Alessandro Venturelli, scomparso 32 mesi fa e avvistato nei giorni scorsi in alcuni quartieri del ...... Allegri pronto a tagliarne seiRiparte la Serie A e, dopo Inter e, questa sera sarà la volta ... ma potrebbe anche ricoprire un ruolo importante nella trattativa colper Domenico Berardi.Contemporaneamente- Atalanta , a seguire alle 20:45 esordio anche per Lazio e Juventus ... Ricordiamo che negli anticipi del sabato per la sfide del pomeriggio vittoria esterna delper ...

Napoli - Sassuolo: ti aspettiamo al Maradona! SSC Napoli

Lancia un appello ai napoletani Roberta Carassai, che da Sassuolo in provincia di Modena si è precipitata all'ombra del Vesuvio per trovare il figlio, Alessandro Venturelli, scomparso 32 mesi fa e avv ...Tutte le big del calcio italiano andranno a caccia del Napoli, campione d’Italia in carica dopo la ... Una delle sfide di questa prima giornata sarà Sassuolo-Atalanta: ecco tutto quello che c’è da ...