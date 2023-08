Cuciniamo insieme | spiedini di pesca e pescatrice

Leggi su panorama

(Di domenica 20 agosto 2023) Per caso avete deciso con gli amici di fare un giro in barca? Vi serve dunque una ricetta di bordo facile da fare, appetitosa e al tempo stesso rinfrescante. E noi ce l’abbiamo; utilizzando uno dei pesci più versatili e buoni che sino in Adriatico: la coda di rospo (detta anche ranatrice) che ha anche il vantaggio di essere facilissima da usare in cucina perché non ha le lische. L’abbiamo sposata con la frutta di stagione un po’ per stupire e un po’ per rinfrescare. Ingredienti - Una ranatrice di 1,2 chili (netti dei filetti 800 grammi) tre pesche sode (noi abbiamo usato le tabacchiere) quattro rametti di rosmarino belli robusti (in sostituzione potete usare 4, ma sono indispensabili comunque i rametti di rosmarino) due cucchiai di bacche di pepe rosa, sei cucchiai di olio ...