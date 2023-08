Crema spalmabile alla nocciola | la migliore è solo 1 secondo Altroconsumo!

Leggi su donnaup

(Di domenica 20 agosto 2023): laSe ne salva 1 Una buonaè quello che ci vuole per cominciare la giornata con il piede giusto. Infatti è perfetta per farcire un cornetto o per stenderla su del pane tostato. Negli scaffali del supermercato è possibile trovare tantissime cremema spesso ci si chiede qual è quelladal punto di vista nutrizionale. Per rispondere a questa legittima domanda Altroconsumo ha analizzato 4 creme spalmabili e sono quelle più conosciute e amate da tutti gli italiani ovvero laNovi, laPan di Stelle, ...