Cos’è la fluorosi dentale bambini nei bambini | sintomi e cure

(Di domenica 20 agosto 2023) La cura dei denti e l’attenzione verso l’igiene orale sono pratiche che devono interessare fin da subito i. Anche se ciò avviene di rado, come denunciato dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), l’indicazione del Ministero della Salute è quella di effettuare una visita dentistica intorno ai due anni di vita del bambino. Questo perché durante questo appuntamento vengono spiegate le tecniche di igiene orale, i principi di educazione alimentare e tutto quello che c’è da sapere sull’assunzione del fluoro per prevenire la carie. È importante porre l’attenzione sul fluoro, un elemento presente in quasi tutti i tessuti dell’organismo e che si trova in quantità maggiori nelle ossa e soprattutto nei denti, in quanto è scientificamente dimostrato che il suo utilizzo è essenziale per la prevenzione della carie nella primissima infanzia. Per questo ...